Мытищи, Московская область, , 05:53 — REGNUM

Крупный пожар на ТЭЦ «Северная» в городе Мытищи (Московская область) полностью потушен в 01:47 мск, сообщили 12 июля в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар на ТЭЦ в Мытищах вспыхнул 11 июля в 11:11 мск, в 15:43 мск было ликвидировано открытое горение. В результате пожара погибла женщина, ещё 14 человек пострадали.

Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 217.1 УК РФ — нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

По версии правоохранителей, пожар начался из-за выброса из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27.

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