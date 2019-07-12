Санкт-Петербург, , 04:19 — REGNUM

Легковой автомобиль «Лада Приора» столкнулся с грузовиком на Приозерском шоссе в Ленинградской области, сообщает портал 78.ру.

Сообщается, что авария произошла на 84-м километре трассы «Сортавала» в районе 17:45 по московскому времени. 22-летний водитель «легковушки» выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой MAN. В результате столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся, а «Лада» врезалась еще в автомобиль Mercedes. Водитель «Лады» получил ранения и скончался на месте ДТП. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Краснодаре. В результате аварии пострадали 12 человек, их отправили в больницы города для обследования.

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