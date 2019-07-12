Мехико, , 04:02 — REGNUM

Бандиты устроили засаду на группу полицейских в мексиканском штате Дуранго, в результате атаки погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщил губернатор штата Хосе Росас Аиспуро на пресс-конференции.

По словам Аиспуро, преступники устроили засаду на дороге в муниципалитете Мескиталь, в то время, когда 11 сотрудников полиции патрулировали местность. Он сообщил, что в ходе перестрелки ранения получили шестеро полицейских, двое из них позднее скончались от полученных ранений.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня вооруженные бандиты напали на отряд сил самообороны в штате Герреро в Мексике. Преступники устроили засаду у поселка Эль-Камарон и открыли огонь по отряду сил самообороны. В результате стрельбы погибли не менее шести человек.

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