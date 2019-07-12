Бразилиа, , 03:26 — REGNUM

На реке Риу-ди-Пейши на северо-востоке Бразилии частично прорвало дамбу из-за паводка, вызванного обильными осадками, передает телеканал Globo.

Отмечается, что в зоне потенциального риска проживают около 300 человек. В связи с прорывом дамбы власти города Коронел-Жуан-Са создали пункты временного пребывания в пяти городских школах. В настоящее время спасательные службы и военная полиция эвакуируют население из опасных районов. Также из-за паводка частично нарушено автомобильное движение между населенными пунктами.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в бразильском штате Минас-Жерайс недалеко от города Брумадинью прорвало дамбу. В результате происшествия погибли 212 человек, еще 93 человека числятся пропавшими без вести.

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