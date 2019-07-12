Краснодар, , 02:56 — REGNUM

Рейсовый пассажирский автобус столкнулся с грузовиком в Краснодаре, сообщает портал «Кубанские новости».

Сообщается, что рейсовый автобус «ПАЗ» столкнулся со впереди идущим грузовиком MAN на пересечении улиц Зиповской и Ростовское шоссе. В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования. В настоящее время выясняются обстоятельства аварии, сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в столице Бурятии Улан-Удэ столкнулись два автобуса, в результате чего одно из транспортных средств перевернулось. Пострадали пять человек, их передали медикам для осмотра. В региональном минздраве уточнили, что их жизни вне опасности.

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