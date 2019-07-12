Хабаровск, , 02:43 — REGNUM

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления пациентов психоневрологического интерната в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края. За сутки, с 10 по 11 июля, количество пострадавших там выросло почти до 200 человек, на месте работает бригада медиков и социальных работников из краевого центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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СК РФ в Хабаровском крае возбудил уголовное дело. Отравление почти 200 пациентов квалифицировано как «небезопасные услуги».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей». В ходе расследования преступления будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — сообщили в Следственном управлении СКР по Хабаровскому краю.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно о массовом отравлении 135 пациентов в психоневрологическом интернате в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края. 19 человек были госпитализированы в Амурскую районную больницу, остальным помощь оказывается в интернате, где развернут инфекционный изолятор. К 11 июля количество пострадавших выросло до 197 человек. В Эльбан вылетела бригада медиков из Хабаровска, в составе которой министр здравоохранения края Александр Витько, главный инфекционист Минздрава РФ в ДФО Анна Кузнецова, врачи-инфекционисты. В Эльбан направлены и медики из Комсомольска-на-Амуре и Амурска.

Роспотребнадзор обнаружил на пищеблоке интерната масштабные нарушения санитарных требований.