Петропавловск-Камчатский, , 02:40 — REGNUM

На Камчатке обманутые вкладчики ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» через суд возвращают свои деньги, отданные за векселя ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». Суд пришёл к выводу, что, покупая у банка векселя некоего московского ООО «Финансово-торговая компания», граждане находились под влиянием заблуждения, в которое их ввели сотрудники банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Житель Петропавловска-Камчатского имел вклад в региональном отделении АТБ. При переоформлении вклада сотрудники банка предложили ему вариант вложения денег — приобретение векселя ООО «Финансово-торговой компании» (ФТК). Сотрудники банка действовали по той же схеме, что и в других регионах Дальнего Востока: сам вексель, за который мужчина выложил 1,5 млн рублей, ему на руки не дали, вместе с договором он подписал и соглашение на хранение векселя в банке. Когда подошло время снимать деньги, мужчина пришёл в банк. Но там ему в выдаче денег отказали, заявив, что все обязательства по выплатам несёт ФТК, а банк — всего лишь посредник по продаже векселей фирмы. Гражданин обратился в суд Петропавловска, но там ему в иске отказали, несмотря на то, что в заявлении он указал, что находился под влиянием заблуждения, в которое его ввели сотрудники АТБ, а сам он не обладает должными экономическими и юридическими знаниями. Мужчина подал апелляцию в краевой суд. И судебная коллегия Камчатского краевого суда решение первой инстанции отменила, а иск удовлетворила.

Судьи пришли к выводу, что человек находился под влиянием заблуждения. При этом данное заблуждение являлось существенным, поскольку человек был полностью уверен в том, что вексель является формой банковской услуги по сбережению средств вкладчика.

В порядке применения последствий недействительности сделки, суд взыскал с АТБ полтора миллиона рублей в пользу истца. Вексель же оставлен в распоряжении банка.

Аналогичное решение было принято в отношении ещё одного жителя Камчатки в городе Вилючинске, там суд взыскал со скандально известного банка 2,5 млн рублей в пользу человека, имевшего несчастье приобрести вексель ООО ФТК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске прокуроры через суд заставили ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» вернуть деньги вкладчикам, которые ранее приобрели векселя ООО ФТК.

Изучая обстоятельства дела, которое в 2018 году выгнало на митинги тысячи пострадавших от действий банка людей, прокуроры смогли опровергнуть утверждения банка о том, что он не имеет отношения к деньгам и просто является посредником. В суде доказано, что ПАО АТБ, продавая ничего не значащие бумаги вкладчикам, действовал в своих интересах, от своего имени.