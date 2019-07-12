Нижний Новгород, , 01:40 — REGNUM

На автодороге «Навашино — Муром» в Нижегородской области столкнулись легковой автомобиль с грузовиком, сообщает пресс-служба областного управления МВД РФ.

Сообщается, что столкновение произошло в Навашинском районе Нижегородской области в районе 21:30 по московскому времени. Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли водитель «легковушки» и трое пассажиров. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Головинском районе Москвы грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли два человека, еще один получил травмы.

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