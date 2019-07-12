Москва, , 00:58 — REGNUM

Грузовик «КамАЗ» столкнулся с легковым автомобилем в Головинском районе Москвы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в столичном управлении ГИБДД РФ.

Сообщается, что авария произошла в районе дома № 4 по Лихоборской набережной, там столкнулся «КамАЗ» с «легковушкой» Lada. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил травмы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем в районе дома № 70 на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате аварии водители транспортных средств получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

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