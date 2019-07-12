с. Никольское, , 00:01 — REGNUM

В акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находится на 100 км юго-западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края, расположенного на острове Беринга.

В населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

Угроза цунами не объявлялась.

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