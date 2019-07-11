Шахты, Ростовская область, , 23:18 — REGNUM

Шахтинский городской суд (Ростовская область) изучит уголовное дело в отношении местного жителя, который сровнял с землёй объект культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Шахтинская прокуратура в ходе инспекции выявила, что собственник дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, снёс здание в сентябре 2018 года. При этом мужчина знал, что Жилой дом лавочника был включен в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность.

Материальный ущерб оценён в размере более 6 млн рублей.

Житель города Шахты стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение объекта культурного наследия». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 1 января 2018 года действует комитет по охране объектов культурного наследия региона. Председателем является Иван Грунский, ранее занимавший пост заместителя министра культуры Дона.

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