Шахты, Ростовская область, 11 июля 2019, 23:18 — REGNUM
Шахтинский городской суд (Ростовская область) изучит уголовное дело в отношении местного жителя, который сровнял с землёй объект культурного наследия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.
Шахтинская прокуратура в ходе инспекции выявила, что собственник дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, снёс здание в сентябре 2018 года. При этом мужчина знал, что Жилой дом лавочника был включен в реестр архитектурных объектов, имеющих историческую и культурную ценность.
Материальный ущерб оценён в размере более 6 млн рублей.
Житель города Шахты стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ «Уничтожение объекта культурного наследия». Ему грозит до трёх лет лишения свободы.
ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 1 января 2018 года действует комитет по охране объектов культурного наследия региона. Председателем является Иван Грунский, ранее занимавший пост заместителя министра культуры Дона.
Читайте по теме: Культурное наследие Ростовской области: борьба за выживание