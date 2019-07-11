Ростов-на-Дону, , 22:59 — REGNUM

Стало известно, кем работал погибший во время сильного шторма в Греции Иван П. По подтверждённой в ростовском филиале «Российского государственного университета правосудия», он преподавал в вузе, параллельно работая нотариусом в Азове.

«Блокнот Ростов» сообщает, что погибший 17 лет назад окончил юридический факультет Ростовского государственного университета, спустя десять лет защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

Напомним, во время шторма на полуострове Халкидики, где отдыхали ростовские туристы — супруги с тремя детьми — в ночь на 11 июля разгулялась стихия. Отец вместе с сыном во время шторма находились на улице, не успев укрыться от урагана. На них упало дерево. Травмы оказались смертельными. С родственниками погибших работают психологи.

В настоящее время решается вопрос с доставкой тел погибших в Россию. По информации РИА Новости, репатриацией в Россию тел погибших займётся страховая компания ERV совместно с компанией «Сбербанк Страхование».

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