Казань, , 21:14 — REGNUM

В Татарии проводится проверка после сообщения в СМИ о принуждении к труду жителя Нурлата. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по республике.

«По опубликованной в СМИ информации о причастности двух полицейских ОМВД России по Нурлатскому району к принуждению к труду местного жителя в г. Нурлат для выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в случае установления вины сотрудников МВД, они будут уволены и понесут наказание в соответствии с законодательством.

Ранее стало известно, что возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»), сообщает «Коммерсантъ-Казань». По словам потерпевшего, его похитили и в течение трёх недель он находился на ферме двух братьев-полицейских, которые принуждали его к труду и избивали. Родные потерпевшего написали заявление о его исчезновении, тогда братья вернули мужчину в отдел и заставили расписаться в протоколе. Согласно документу, всё это время он работал добровольно на другого человека. Затем потерпевшего вновь отвезли на ферму, а через несколько дней отпустили.