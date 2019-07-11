Волгоград, , 21:10 — REGNUM

Тело федеральной судьи обнаружено на улице Пархоменко в Центральном районе Волгограда 11 июля. На месте работает следственная группа, выясняются обстоятельства случившегося.

По данным местных СМИ, погибшая женщина работала судьей Волжского районного суда, она проживала в многоэтажке, рядом с которой и нашли ее тело.

Как сообщает V1.ru, погибшей было 48 лет, у нее остался несовершеннолетний ребенок. По предварительным данным, женщина жаловалась на «давление».