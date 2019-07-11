Орел, , 18:16 — REGNUM

Приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН УМВД России по Орлу Натальи Б. по громкому делу об убийстве женщины ее сожителем вынесен Советским судом Орла сегодня, 11 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда. Сотрудница полиции, теперь уже бывшая, признана судом виновной в халатности.

По решению суда бывшая сотрудница полиции осуждена на два года лишения свободы в колонии-поселении. Суд также запретил ей в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в течение 10 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла осенью 2016 года. 17 ноября 36-летний Андрей Бочков пришел к своей бывшей подруге. Женщина, испугавшись за свою жизнь, вызвала полицию. Но прибывшие сотрудники ограничились беседой с мужчиной. А через некоторое время после того как полиция уехала, он избил девушку прямо на улице. Скорую и полицию вызвали случайные прохожие. Но врачи уже не смогли помочь: от тяжелых травм она скончалась. Самого преступника задержали довольно быстро, в мае 2017 года, суд вынес приговор — он получил 13 лет колонии.

Родные убитой девушки в ее телефоне нашли запись разговоре с сотрудниками полиции, прибывшими по вызову в первый раз. Женщина, майор полиции, в частности, сказала: «Если он вас убьет, обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!». После разгоревшегося скандала в отношении майора Натальи Б. было возбуждено уголовное дело о халатности.

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