Чебоксары, , 18:02 — REGNUM

В Чувашии вынесен приговор по резонансному делу об убийстве, в результате которого двое детей остались сиротами. Перед судом предстал 45-летний рецидивист, которого обвиняли в убийстве своей супруги, тело вывез в чемодане в лес. Сегодня, 11 июля, Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Тело жены в чемодане Chuvashia.sledcom.ru

Женщина пропала в сентябре 2018 года. Тогда с заявлением в правоохранительные органы обратился её отец, сообщив, что дочь перестала выходить на связь, при этом уезжать она не планировала и была занята воспитанием двоих детей. В ходе расследования под подозрение попал 45-летний супруг горожанки, который в ходе допросов признался в убийстве жены и указал место, где закопал тело.

«В ходе осмотра из-под земли был извлечен чемодан, на ее шее трупа была верёвка. Было установлено, что вечером 8 сентября 2018 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, он подошел к жене сзади, накинул ей на шею бельевую веревку и задушил. Для сокрытия убийства он поместил тело в чемодан, отвез его на такси до кольца в районе Чебоксарского залива, затем донёс до лесопосадки и закопал», — сказал Олег Дмитриев.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе разбирательств следствие также установило, что накануне преступления муж угрожал жене убийством — последняя восприняла эти угрозы реально. По данным следствия, 16 августа мужчина, зная о том, что супруга планирует обратиться в суд с иском о расторжении брака и взыскании алиментов на содержание детей, без её ведома продал автомобиль, находящийся в её собственности, а на вопросы жены в дальнейшем отвечал, что машина якобы находится в автосервисе. 6 сентября женщина обратилась в полицию с заявлением об угоне автомобиля, а также о хищении у нее денег и ценностей, предположив, что к этому может быть причастен её супруг. Через два дня женщина была убита.

Причастность осужденного к инкриминированным деяниям подтверждается как его частично признательными показаниями, так и показаниями родителей убитой, признанных по уголовному делу потерпевшими, свидетелей, заключениями ряда судебных экспертиз.

Верховный суд Чувашии признал мужчину виновным в убийстве, похищении паспорта и краже. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года.

Приговором суда в пользу каждого из родителей убитой и ее детей с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

В управлении отмечают, что обвиняемый в 1998 году был судим за убийство двух человек: они их задушил. Тогда его приговорили к 14 годам лишения свободы. В связи с указанными обстоятельствами следователем в органы внутренних дел внесено «представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению обвиняемым нового убийства, в котором обращено внимание на необходимость повышения эффективности работы по предупреждению рецидивной преступности».

Отметим, 12 июня 2019 года в чувашском Новочебоксарске в мусорных контейнерах были обнаружены фрагменты трупа. В поле зрения правоохранителей попал 44-летний горожанин, который, как полагает следствие, утром 8 июня в одном из кафе познакомился с потерпевшим в ходе распития спиртных напитков, после чего они поехали на съёмную квартиру для продолжения застолья. Здесь между мужчинами возникла ссора, злоумышленник схватил раскладной нож и нанес им несколько ударов, от которых гость скончался на месте происшествия.

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