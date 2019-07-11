Воронеж, , 16:53 — REGNUM

Директор скандального воронежского автосалона «Гаус» останется под стражей до 12 декабря, такое решение вынес 11 июля Центральный районный суд Воронежа, сообщила ИА REGNUM официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

«Сегодня Центральный районный суд г. Воронежа по ходатайству следователей СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области до 12 сентября 2019 года продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 51-летнему руководителю автосалона», — сообщила Куликова.

Расследование дела находится на особом контроле, добавили в ГУ МВД по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг автосалона «Гаус» разразился в конце 2018 года. Тогда выяснилось, что десятки клиентов салона внесли предоплату за автомобили, но так и не получили их. Речь идет о более чем 70 пострадавших.

В январе представительство Volkswagen в России отозвало дилерство у «Гаус», а ответственность за сложившуюся ситуацию полностью возложило на автосалон. Директор автосалона был задержан правоохранительными органами, а затем арестован по решению суда в середине февраля. В середине марта выяснилось, что задолженность образовалась не только перед клиентами, но и перед сотрудниками «Гауса».

По ходатайству следователей на имущество и счета 51-летнего руководителя автосалона в размере около 300 миллионов рублей судом наложен арест.

Между тем, по информации «Вести-Воронеж», обманутым клиентам «Гаус» начали возвращать деньги — до 10 июля обещают выдать по 50 тысяч «по списку».

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