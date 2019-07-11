Рязань, , 15:56 — REGNUM

Экс-сотрудник МВД России Дмитрий Павлюченков, осуждённый за организацию убийства журналиста Анны Политковской, останется в колонии строгого режима. Рязанский областной суд 11 июля отклонил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении.

Дмитрий Павлюченков, приговорённый к 11 годам лишения свободы, отбывает наказание в Рязанской области. Конец срока заключения истекает в августе 2022 года. Ранее защита подавала прошение об УДО в Московский районный суд Рязани. Иск отклонили.

«Постановление Московского районного суда об отказе в УДО … оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — приводят слова официального представителя суда Марьям Мансурова РИА Новости.

Адвокаты осуждённого могут подать кассационную жалобу в президиум областного суда.

Как напоминает ИА REGNUM, журналиста «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили в подъезде её дома в октябре 2006 года. Следствие считает, что основным мотивом стала профессиональная деятельность журналистки. Заказчиков преступления не нашли.

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