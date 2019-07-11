Туркестан, Казахстан, , 15:52 — REGNUM

В городе Арыси Туркестанской области Казахстана локализован крупный пожар площадью более 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщили 11 июля в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара принял участие 41 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники, а также пожарный поезд и сотрудники железнодорожной станции.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении строительно-восстановительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошел подрыв одиночного боеприпаса с последующим возгоранием. В результате происшествия никто не пострадал.

24 июня 2019 года на военном складе в Арыси произошел пожар, который привел к взрывам боеприпасов. Население города было в срочном порядке было эвакуировано. Повреждения получили более 7 тыс. зданий.

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