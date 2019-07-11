Луганск, , 15:44 — REGNUM

В районе населённого пункта Кряковка из части сбежал вооружённый боевик ВСУ. Об этом заявил 11 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«Военнослужащий 14-й механизированной бригады, самовольно покинул расположение части, со штатным оружием АК-74 и полным боекомплектом к нему. Местонахождение беглеца не известно», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что сослуживцы сбежавшего боевика рассказали, якобы он жаловался на командира бригады, который незаконно лишил его дополнительных выплат.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР отметил, что командование бригады самостоятельно ищет беглеца, информация о ЧП вышестоящему командованию не поступала.

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