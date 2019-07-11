Кустанай, Казахстан, , 15:34 — REGNUM

В Кустанае эвакуировали торговый центр «Март» из-за сообщения о взрывном устройстве в здании, сообщили 11 апреля в пресс-службе департамента полиции Кустанайской области Казахстана.

В ведомстве уточнили, что звонок поступил 11 июля в 12:40 по местному времени (9:40 по Москве). После сообщения на место выехали экстренные службы, которые эвакуировали посетителей и сотрудников.

Сообщение о бомбе не подтвердилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня полиция Чимкента задержала двух женщин по подозрению в распространении ложных сообщений о готовящемся взрыве бомбы. В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование.

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