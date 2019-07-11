Луганск, , 15:32 — REGNUM

Во время учебных стрельб в Донбассе взорвался выстрел от гранатомёта АГС-17, поразив трёх боевиков ВСУ. Об этом заявил 11 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«В ночь с 10 на 11 июля, в районе населённого пункта Попасная, при проведении учебных стрельб из АГС-17, в результате разрыва гранатомётного выстрела во время стрельбы погиб один военнослужащий 54-й бригады и двое получили ранения», — рассказал он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее члены неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Новолуганского, предположительно, наехали на мины. В результате три боевика получили ранения.

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