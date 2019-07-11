Болонья, Италия, , 15:24 — REGNUM

Власти ряда центральных регионов Италии просят правительство страны ввести режим ЧП из-за разрушительных последствий недавнего урагана, передает Sky Tg 24 в четверг, 11 июля.

Ущерб для сельского хозяйства и некоторых других секторов экономики в регионах Абруццо, Эмилия-Романья и Марке предварительно оценивается, по данным издания, во многие миллионы евро.

Представители ассоциации фермеров ранее заявили, что при некоторых условиях ущерб от непогоды может оказаться столь значительным, что речь пойдет уже не только о проблемах с урожаем 2019 года, но и в целом о продолжении существования некоторых отраслей хозяйства в пострадавших регионах .