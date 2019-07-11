Воронеж, , 15:16 — REGNUM

Советский суд Воронежа принял решение об аресте подозреваемого в убийстве местного жителя. 43-летний воронежец, по версии следствия, приревновал свою супругу, и нанес ей несколько ножевых ранений, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Воронежской области. Следователи ходатайствовали об аресте подозреваемого, суд принял решение отправить его в СИЗО до 8 сентября.

Как сообщили «Вести-Воронеж», в ходе судебного заседания было названо место работы подозреваемого — он работает в должности консультанта по безопасности в посольстве США. Известно также, что подозреваемый в убийстве является многодетным отцом: у него четверо детей, в том числе трое несовершеннолетние.

Сообщения о том, что недалеко от жилого дома №3 по улице Комарова лежит мужчина в крови, появились в соцсетях, а затем в СМИ вечером 7 июля. Прибывшие на место врачи пытались спасти жизнь 44-летнему мужчине, но он скончался по пути в больницу от ножевых ранений. СК возбудил уголовное дело по статье убийство. Подозреваемый — 43-летний воронежец — был задержан на съемной квартире.

Мужчина дал признательные показания. По данным следствия, убийство было совершено в ходе конфликта на почве ревности — подозреваемый приревновал свою супругу, и нанес оппоненту множественные удары ножом. Теперь подозреваемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.