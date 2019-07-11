Красногорск, , 15:05 — REGNUM

Жертвами пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах стали по меньшей мере 13 человек. Такие данные предоставили в региональном главке МЧС РФ.

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«Предварительно, пострадали 14 человек, из них 12 помощь оказана амбулаторно на месте, один человек доставлен вертолётом в ожоговый центр больницы №2 Подольска», — приводит РАИ Новости слова представителя чрезвычайного ведомства.

Ещё одной жертвой ЧП стала охранница ТЭЦ. Женщина не успела выбраться из огня и погибла. Напомним, ранее сообщалось о 12 пострадавших.

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Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на подводящем к ТЭЦ-27 «Мосэнерго» газопроводе диаметром 700 мм в посёлке Челобитьево городского округа Мытищи Московской области произошло 11 июля в 11:05.

По информации Минэнерго, станция снизила рабочую мощность на 450 МВт. Газ в газопроводе перекрыт. На место пожара направлены противопожарные поезда, привлечена противопожарная авиация МЧС России. Последствий для потребителей нет. Ситуация находится на контроле Минэнерго России. В настоящее время пожар локализован на площади 800 кв. м.

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