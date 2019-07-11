Луганск, , 15:07 — REGNUM

Народная милиция ЛНР сбила в районе Лозового беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, с которого осуществлялась коррекция огня по указанному населённому пункту. Об этом заявил 11 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БПЛА, и это только доказывает, что огонь вёлся целенаправленно по населённым пунктам. Благодаря слаженным действиям личного состава поста воздушного наблюдения украинский БЛА был уничтожен», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что специалисты изучают видео, полученное с камер беспилотника.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее возле населённого пункта Трёхизбенка ВСУ попытались подавить каналы управления беспилотником, принадлежащим Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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