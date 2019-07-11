Будапешт, , 14:53 — REGNUM

Пассажирский самолет Boeing 737−400 чешской авиакомпании Smartwings совершил вынужденную посадку в аэропорту Будапешта (Венгрия), сообщили 11 июля в пресс-службе компании.

Отмечается, что самолет следовал из Будапешта в египетскую Хургаду, однако из-за проблем с шасси был вынужден вернуться в аэропорт вылета. В салоне воздушного судна в этот момент находился 151 человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля экипаж самолета, летевшего из Москвы в Берлин, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту. Воздушное судно развернулось и направилось в сторону России, после чего самолет благополучно совершил экстренную посадку в Москве.

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