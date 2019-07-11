Липецк, , 14:24 — REGNUM

В Липецкой области полицейские проводят проверку в детском оздоровительном лагере, где девятилетняя девочка которого получила травму. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По предварительной версии, 9 июля на территории лагеря в Добровском районе группа подростков играла рядом с жилым корпусом. Во время игры девятилетняя девочка пожаловалась на боль в глазу и обратилась в медпункт.

Руководство регионального управления МВД взяло проверку под контроль. Делом занимается начальник подразделения по делам несовершеннолетних ООДУУПиПДН УМВД России по Липецкой области. Полицейские установят все обстоятельства происшествия, причину и степень тяжести вреда, причинённого ребёнку. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным портала LipetskMedia, речь идёт о лагере «Берёзка». Девочка утверждает, что во время «игры в индейцев» её ударил палкой подросток, отдыхавший в том же лагере. Она была госпитализирована в областную детскую больницу. Сама пострадавшая не отдыхала в этом лагере, а приехала в гости к родственнице, которая там работает. Родители девочки требуют расследования.