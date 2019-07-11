Гонконг, Китай, , 16:34 — REGNUM

В Гонконге у «стен Леннона» произошла потасовка, участие в которой приняли те, кто поддерживает спорный законопроект об экстрадиции, и те, кто против него. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

По предварительным данным, после драки между сторонниками и противниками законопроекта были задержаны три человека.

«Стены Леннона» — стены, облепленные яркими листочками-стикерами с протестными надписями — в последние недели появились по всему Гонконгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля демонстранты, в годовщину воссоединения Гонконга с Китаем, ворвались в здание гонконгского парламента и устроили в нём погром.