Москва, 11 июля 2019, 14:20 — REGNUM
Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении десяти сотрудников Домодедовской таможни по делу о взяточничестве, сообщила 11 июля представитель суда Юнона Царева.
Так, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым сотрудника избран домашний арест.
Более подробной информации представитель суда не сообщила.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении сотрудника Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни было возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и получения им взятки.
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