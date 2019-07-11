Москва, , 14:20 — REGNUM

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении десяти сотрудников Домодедовской таможни по делу о взяточничестве, сообщила 11 июля представитель суда Юнона Царева.

Так, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым сотрудника избран домашний арест.

Более подробной информации представитель суда не сообщила.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении сотрудника Барнаульского таможенного поста Алтайской таможни было возбуждено уголовное дело по фактам превышения должностных полномочий и получения им взятки.

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