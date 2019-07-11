Ужгород, Украина, , 14:15 — REGNUM

В Закарпатье был ранен начальник управления защиты экономики Закарпатья Андрей Иванков, а также случайная прохожая. Об этом рассказали министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга, заявили 11 июня в пресс-службе нацполиции Украины.

«Сегодня утром у нас было чрезвычайное событие — было осуществлено 5 выстрелов в офицера полиции на Закарпатье, когда он ехал на работу. Это была спланированная акция и попытка остановить борьбу с контрабандой», — рассказал Аваков.

Он отметил, что таким образом контрабандисты пытаются запугать правоохранительные органы, но это сделает борьбу с ними ещё более решительной.

Князев в свою очередь добавил, что кроме офицера полиции, ранение получила жительница Ужгорода, шедшая на работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель Князева Вячеслав Аброськин заявил, что на Украине живёт 15 так называемых «воров в законе», из которых 12 — долларовые миллионеры.

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