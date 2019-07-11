Варшава, , 13:31 — REGNUM

В Польше полиция разыскивает пятилетнего мальчика из России, сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

По данным полицейский, мальчик проживал в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий. Накануне, 10 июля, отец ребенка около 17:00 по местному времени забрал его и уехал в неизвестном направлении.

Вечером того же дня тело отца было найдено на железнодорожных путях. Выяснилось, что мужчина погиб, попав под поезд. Его автомобиль был найден в трех километрах от места происшествия.

Отмечается, что в настоящее время в поисках ребенка задействованы полицейские, пожарные, а также вертолет.