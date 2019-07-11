Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM

В Ростове-на-Дону по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту взрыва фреона во время ремонта кондиционера. Тяжёлые травмы получили два человека. Как полагают следователи, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при ведении ремонтных работ (ч.1 ст.216 УК РФ), передаёт ИА REGNUM.

Согласно материалам уголовного дела, взрыв произошёл вечером 6 июля на крыше одного из кафе, расположенного по проспекту Будённовскому, 23 «а». Следователи выяснили, что проведение ремонтных работ должным образом не контролировалось. Также уточняется, что рабочие нарушили технику безопасности и привлекли к работам «постороннего гражданина, не имеющего соответствующей квалификации и опыта работы».

Следователи восстанавливают картину произошедшего. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, изучается изъятая документация, «с целью установления лица, на которого были возложены обязанности по обеспечению техники безопасности при проведении ремонтных работ».

В результате ЧП никто не погиб. На момент происшествия в здании посетителей не было, только пять человек персонала.

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