Пекин, , 14:26 — REGNUM

Миллиардер Ван Чжэньхуа официально арестован в Шанхае. Об этом, как передает ВВС, сообщили 11 июля представители компании Future Land Development Holdings.

Государственные СМИ сообщили на прошлой неделе, что Ван был задержан по обвинению в сексуальном насилии в отношении детей.

57-летний Ван, занимавший пост председателя компания Future Land Development Holdings, был уволен на прошлой неделе, когда он был впервые задержан. В компании подтвердили арест Вана, не разглашая подробностей предъявленного ему обвинения.

Прямого заявления от бизнесмена не поступало.