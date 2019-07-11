Сухум, , 13:13 — REGNUM

Сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии в городе Новый Афон Гудаутского района за незаконное пересечение государственной границы из Грузии в Абхазию задержан гражданин Грузии Тсилосани Беглар Шакрович, 1983 года рождения.В ходе опроса установлено, что задержанный с несовершеннолетней дочерью Тсилосани Тиноти Бегларовной, 2015 г. р., незаконно в обход установленных пунктов пропуска пересек государственную границу Абхазии и Грузиив районе села Папынрхуа Галского района. Об этом сообщает сайт Службы госбезопасности Абхазии.

Тсилосанинаходится визоляторе временного содержанияГалскогорайонного отделения внутренних дел. Материалы в отношении него переданы в Прокуратуру Галского района.Ввиду несовершеннолетнего возраста Тсилосани Тиноти Бегларовны, в присутствии миссии наблюдателей Евросоюза на пограничном пункте пропуска «Ингур"девочку передали матери, гражданке Грузии Гогсадзе Тамар.

Напомним, 27 июня служба государственной безопасности Абхазии ввиду массовых протестных акций в Грузии объявила о введении временного ограничения на пересечение государственной границы с Грузией. Был ограничен въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.