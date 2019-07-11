Мытищи, Московская область, , 12:44 — REGNUM

Сообщение о возгорании на ТЭК-27 в Мытищах Московской области поступило в 11:11 мск, сообщает 11 июля пресс-служба регионального главного управления МЧС.

«В 11:11. поступило сообщение о возгорании на станции высокого давления по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Волковское шоссе, дом 1», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на крупном пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах пострадали, по предварительным данным, восемь человек человек, у них диагностированы признаки отравления угарным газом.

Телеграм-каналы уточняют, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Наблюдается столб огня. К ликвидации огня привлечен пожарный поезд, также в готовность приведена авиация.

Читайте также: МЧС просит не поддаваться панике из-за пожара в Мытищах

Читайте ранее в этом сюжете: Появилась информация о восьми пострадавших на крупном пожаре в Мытищах