Мытищи, Московская область, 11 июля 2019, 12:44 — REGNUM
Сообщение о возгорании на ТЭК-27 в Мытищах Московской области поступило в 11:11 мск, сообщает 11 июля пресс-служба регионального главного управления МЧС.
«В 11:11. поступило сообщение о возгорании на станции высокого давления по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, Волковское шоссе, дом 1», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, на крупном пожаре на ТЭЦ-27 в Мытищах пострадали, по предварительным данным, восемь человек человек, у них диагностированы признаки отравления угарным газом.
Телеграм-каналы уточняют, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Наблюдается столб огня. К ликвидации огня привлечен пожарный поезд, также в готовность приведена авиация.
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