Канберра, , 12:36 — REGNUM

Три человека погибли после того, как катамаран перевернулся у побережья Нового Южного Уэльса в Австралии. Об этом в четверг, 11 июля, передает телерадиокомпания ВВС.

Местные спасатели сообщили, что был включен аварийный маяк на судне в море около Ньюкасла, в 160 км (100 миль) к северу от Сиднея.

ЧП произошло примерно в семи морских милях от берега. Два человека — 40-летний мужчина и 16-летняя девушка — были спасены после того, как их обнаружили цепляющимися за перевернутый катамаран. Тела трех человек, личности которых не установлены, были извлечены из воды.

«Двое выживших были доставлены в больницу», — сообщил журналистам Супт Люк Вайзман из скорой помощи Нового Южного Уэльса. Все они были в спасательных жилетах, добавил он.