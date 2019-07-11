Волгоград, , 12:07 — REGNUM

Утечка газоконденсата произошла из грузовой цистерны в составе поезда на железнодорожной станции в Волгоградской области 11 июля.

«Утечка газового концентрата зафиксирована на железнодорожной станции Иловля в Иловлинском районе Волгоградской области», — цитирует V1.ru представителя экстренных служб региона.

Движение поездов временно приостановлено, уточняет издание. Причины ЧП пока не сообщаются. Официального комментария от Приволжской железной дороги также пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года в Свердловской области из-за схода с рельсов цистерны произошла утечка бензина