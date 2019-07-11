Донецк, , 12:07 — REGNUM

Украинские силовики обстреляли пожарных, приехавших на вызов в село Луково Тельмановского района ДНР, сообщили 11 июля в пресс-службе МЧС ДНР.

Пожарные приехали тушить хозяйственные постройки, загоревшиеся в результате украинских обстрелов.

«В это время начался целенаправленный обстрел сотрудников МЧС со стороны позиций вооружённых формирований Украины. Личный состав укрылся за домом и около получаса они находились в укрытии, а водитель пожарной автоцистерны, рискуя жизнью, перегнал автомобиль в безопасное место», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вследствие обстрела пожарный автомобиль получил повреждения. Личный состав не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ выпустили по населённому пункту Луково 12 снарядов из гаубиц калибра 122 мм, повредив местную школу и предприятие по производству масла.

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