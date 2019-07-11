Москва, , 11:55 — REGNUM

По подозрению в получении взятки задержан заместитель председателя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

По их данным, Иванов был задержан 10 июля. Уголовное дело в отношении него находится в производстве следователей центрального аппарата СКР. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении должностных лиц Пенсионного фонда России по Дагестану было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Их подозревают в незаконном оформлении страховых пенсий.

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