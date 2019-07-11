Ираклион, Греция, , 11:55 — REGNUM

9 июля на Крите было обнаружено тело ученой-микробиолога Сюзанны Итон, работавшей в институте Макса Планка при Дрезденском университете в Германии. Греческие средства массовой информации сообщают, что смерть женщины могла быть насильственной, передает канал n-tv.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти 59-летней женщины, по-видимому, стало удушение. Других повреждений на ее теле не выявлено, отмечает газета Protothema. Тело находилось в гроте неподалеку от деревни Малеме. Перед ним лежал деревянный поддон — следователи предположили, что при его помощи убийца мог попытаться спрятать тело.

Родившаяся в США Сюзанна Итон перебралась в Германию, где ее супруг является одним из руководителей Дрезденского университета. Она занималась исследованиями в области молекулярной и клеточной биологии. Со своими коллегами она проводила опыты над плодовыми мушками, изучая способность клеток взаимодействовать друг с другом. Как сообщало ИА REGNUM, Итон приехала на Крит для участия в конференции Православной академии.

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