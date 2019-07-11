Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM

Региональное управление МЧС РФ по Ростовской области и управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупреждают жителей о надвигающемся шторме. Ливни с градом и шквалистым усилением ветра ожидаются во второй половине дня 11 июля, передаёт ИА REGNUM.

Согласно оперативному прогнозу синоптиков, днём в большинстве районов Ростовской области пройдёт небольшой дождь, гроза. Ухудшение погодных условий ожидается во второй половине дня и вечером. Так, возможен сильный дождь, ливень с градом и шквалистым усилением ветра до 20−23 метров в секунду.

При этом в МЧС уточнили, что в центральных, южных, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-восточных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В городском управлении по делам ГО и ЧС обратили внимание на то, что непогода продержится до 12 июля. При бурях и ураганах горожанам рекомендовано обесточить электроприборы при скачках напряжения, не оставлять автомобили и детские коляски под деревьями, рекламными щитами, опорами ЛЭП.