Соледар, ДНР, , 11:35 — REGNUM

В результате обстрела населённого пункта Луково, расположенного на территории ДНР, повреждения получили несколько объектов гражданской инфраструктуры, сообщили 11 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В сообщении говорится, что ВСУ выпустили 12 снарядов калибра 122 мм, в результате чего повреждения получила действующая школа, предприятие по производству масла и хозяйственная постройка.

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Напомним, использование артиллерии калибра более 100 мм в Донбассе является нарушением Минских соглашений, которые Украина подписала в феврале 2015 года.