Лион, Франция, , 11:09 — REGNUM

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила 10 июля, что сотрудники ведомства изъяли тысячи животных и арестовали почти 600 подозреваемых во время масштабной операции по борьбе с торговлей дикими животными. Операция была проведена в 109 странах и координировалось Интерполом и Всемирной таможенной организацией (ВТАО), сообщает Ouest-France.

Во время этой операции, полиция задержала 582 подозреваемых, а также изъяла 440 предметов из слоновой кости, 2600 растений и более 25 000 животных.

По данным Интерпола, были изъяты 23 примата, 30 представителей семейства кошачьих, более 4300 птиц, около 10 000 морских животных, включая кораллы, дельфинов и акул, почти 10 000 черепах и около 1500 других рептилий.

Известно, что сотрудники полиции также обнаружили шкуры крокодилов в Великобритании, десятки попугаев в Индии, рыбок в Бразилии и полтонны чешуи панголина.

Ожидается, что в ближайшие недели и месяцы могут произойти дальнейшие задержания и судебное преследование.

Напомним, это уже третья операция Интерпола такого масштаба после 2018 и 2017 годов.