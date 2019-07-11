Соледар, ДНР, , 11:02 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования 23 раза открывали огонь по территории ДНР, выпустив 248 единиц боеприпасов, сообщили 11 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 134 мины калибра 120 мм, 32 мины калибра 82 мм, сделали три выстрела из орудий танков, использовали вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Железная Балка, посёлок шахты имени Гагарина), Гольмовский, Доломитное, Зайцево, Крутая Балка, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Жабичево, Александровка, Еленовка, Докучаевск, Саханка, Ленинское», — сказано в сообщении.

По состоянию на 3:00 мск, жертв среди мирных жителей и разрушений не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 246 единиц боеприпасов, включая 51 снаряд калибра 152 мм и 48 снарядов калибра 122 мм.

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