Чехов, Московская область, , 10:51 — REGNUM

В Чеховском городском округе Московской области проходит доследственная проверка отравления семьи из четырёх человек, сообщили журналистам 11 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Происшествие случилось в деревне Углешня Чеховского округа. Семья из четырёх человек, в том числе трёхлетний ребёнок, употребили в пищу собранные грибы. Все члены семьи обратились за медицинской помощью, ребёнок находится в реанимационном отделении одной из больниц столицы.

По информации пресс-службы, следователь проводит комплекс проверочных мероприятий, после которых примет процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор выпустил памятку «Как собрать, где покупать и как хранить грибы?». Специалисты предупредили жителей России об опасности отравления грибами в сезон.

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