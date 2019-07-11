Москва, , 10:46 — REGNUM

На северо-западе Москвы из-за взрыва газового баллона эвакуировали жильцов 12-этажного дома по адресу Бестужевых, 12. Об этом 11 июля сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что в настоящее время происходит факельное горение баллона на лестничной клетке дома. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и наряды скорой помощи. Информации о пострадавших нет. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля два человека получили тяжёлые травмы в результате взрыва баллона с фреоном в центре Ростова-на-Дону. Во время ремонта двумя рабочими кондиционера на крыше здания ресторана быстрого питания взорвался баллон с фреоном.

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