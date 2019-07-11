Афины , , 10:41 — REGNUM

Двое туристов из Ростова-на-Дону погибли во время сильного шторма в Греции. По неподтверждённой пока информации, в эти дни в посёлке Неа Потидеа на полуострове Халкидики отдыхали супруги с тремя детьми.

На 38-летнего Ивана П. и его двухлетнего сына упало дерево. Они погибли. Жена и двое детей остались живы. О состоянии их здоровья не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российское генконсульство в Греции проверяет информацию о гибели двух граждан РФ во время шторма на полуострове Халкидики.

Напомним, по последним данным, шесть иностранных граждан, в том числе двое детей, погибли и более 100 человек получили ранения из-за мощного шторма, обрушившихся на север Греции 10 июля. Местные власти сообщали о гибели пяти иностранных граждан, двое из которых — жители РФ.

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