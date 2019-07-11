Горловка, ДНР, , 10:43 — REGNUM

В результате утреннего обстрела окраины Горловки погибла жительница посёлка Гольмовский, сообщили 11 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Боевики ВСУ открыли огонь из 122-мм гаубиц, выпустив 28 снарядов. Также они применили 120-мм миномёты, выпустив 20 мин. В результате смертельное ранение в сердце получила мирная жительница 1949 года рождения. Повреждения получили три дома и две хозяйственные постройки. Нарушено газоснабжение посёлка шахты имени Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил боевикам ВСУ увеличить свою активность в Донбассе в связи с гибелью украинского силовика.

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