Нижний Новгород, , 10:33 — REGNUM

В Нижегородской области задержали участников преступной группы, которая занималась хищением бензина из магистрального нефтепродуктопровода «Горький — Рязань», который принадлежит АО «Транснефть — Верхняя Волга». Об этом ИА REGNUM сообщили в компании.

Кражи бензина производились через криминальную врезку на нефтепроводе, отвод от которой был сделан в сельскохозяйственную постройку.

Подозреваемые были установлены и задержаны. Причём один из участников преступной группы ранее уже был судим за систематические хищения дизельного топлива из магистрального нефтепровода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

По итогам 2018 года, на территории 13 регионов России в зоне ответственности компании было выявлено 67 несанкционированных врезок в магистральныенефтепроводы и нефтепродуктопроводы. Задержано 57 правонарушителей, которые стали фигурантами уголовных дел. В суды направлены материалы 11 уголовных дел в отношении 29 обвиняемых, рассмотрено 8 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечено 23 осужденных, в том числе — 17-ти назначены реальные сроки лишения свободы от 1 года до 6,5 лет.

Только в этом году по 5 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры в отношении 12 человек, 4 из которых получили наказания в виде лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне был вынесен приговор участникам банды «чёрных риэлторов», которые похищали и убивали людей с целью получить право собственности на их квартиры. В состав группы входили трое полицейских.

В числе прочеголетом 2016 года участковый уполномоченный полиции совместно с подельниками совершил несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области.